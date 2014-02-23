Рада назначила Турчинова исполняющим обязанности Президента

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 285 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено возложить обязанности Президента Украины на председателя ВР на период до исполнения обязанностей Президента Украины вновь главой государства .

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранение Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Данным постановлением назначаются внеочередные выборы Президента на 25 мая 2014 года.

Янукович заявил, что не признает решение Верховной Рады о его отстранении от должности Президента.