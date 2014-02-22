Тимошенко прилетела в Киев

Как передает корреспондент УНИАН, самолет, на котором Тимошенко летела из Харькова, приземлился в аэропорту ”Киев” (Жуляны) около 19.30.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины конституционным большинством приняла постановление об освобождении Юлии Тимошенко из-за решетки на основании решения Европейского суда по правам человека и решения Комитета министров Совета Европы.

Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Она находилась в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове.