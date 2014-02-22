Австрия обвиняет Клюева в отмывании средств - СМИ

В Австрии возбуждается уголовное дело против главы Администрации Президента Украины Андрея Клюева, сообщает Радио Свобода.

Как сообщается, расследование по двум статьям «отмывание средств» и «злоупотребления властью» проводит прокуратура, а именно департамент борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией. Об этом говорится в ответе прокуратуры организации местных украинских активистов.

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«Ваше представление от 23.01.2014 было перенаправлено в прокуратуру Вены учитывая уже начатое там производство, - отмечено в ответе.

В шапке письма написано: «Прокуратура по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией.

Уголовное дело. Против: обвиняемый Андрей Петрович Клюев, нар. 12.08.1964, укр.

Согласно : §§ 165, 302 статьи Уголовного кодекса Австрии».

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В Уголовном кодексе Австрии статья 165 называется «Отмывание денег». Наказывается лишением свободы от одного до десяти лет. Статья 302 – «Злоупотребление властью». Наказывается лишением свободы от шести месяцев до пяти лет.

Как свидетельствуют расследования украинских журналистов, у братьев Клюевых в Австрии есть ряд компаний, которые контролируют солнечную энергетику в Украине, а также перечень объектов дорогой недвижимости. Согласно австрийскому законодательству, при подозрении в отмывании средств, связанные банковские счета должны быть заблокированы.