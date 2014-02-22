Руководство Харьковского авиазавода заявляет, что самолет Януковича не садился на их территории

Cамолет, на борту которого мог находиться Президент Украины Виктор Янукович, на территории Харьковского авиационного завода не садился.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель директора Харьковского авиационного завода Игорь Сумцов

«Никакой самолет у нас не садился», - сказал Сумцов.

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При этом первый заместитель директора особо подчеркнул, что у завода нет таких технических возможностей, чтобы посадить у себя президентский борт.

«У нас нет соответствующей полосы», - отметил Сумцов, добавив, что даже если и были такие возможности, то против выступили бы работники предприятия.

По его словам, все работники поддерживают Харьковский Евромайдан.

Ранее СМИ сообщили, что самолет, на борту которого находится Президент Виктор Янукович, приземлился на территории Харьковского авиационного завода.

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В ряде других СМИ появилась информация, что президентской самолет совершил посадку в международном аэропорту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

В комментарии агентству УНИАН советник Президента Анна Герман рассказала, что Янукович находится в Харькове, но участвовать в съезде депутатов всех уровней юговосточных областей Украины, Крыма и Севастополя не планирует.

Сегодня в Харькове депутаты местных советов юго-восточных регионов Украины, Севастополя и АР Крым собрались на съезд, на котором решили взять на себя всю ответственность за обеспечение конституционного порядка, законности и прав граждан на своих территориях.