Яценюк: постановление вернет силовиков к местам дислокации и освободит задержанных протестующих
Силовики должны вернуться к месту постоянной дислокации, а задержанные протестующие должны быть освобождены.
Как сообщает пресс-служба ВО «Батькивщина», об этом заявил журналистам председатель Политсовета ВО ”Батькивщина” Арсений Яценюк в парламенте после принятия Радой постановления об осуждении насилия в Украине, что привело к человеческим жертвам.
Яценюк сообщил, что с момента принятия данного постановления все силы милиции, СБУ, Минобороны и других силовых структур должны вернуться к месту постоянной дислокации: ”Все улицы Киева и других городов Украины должны быть освобождены от правоохранителей”.
”Каждый милиционер, который будет применять оружие и выполнять незаконный приказ, после принятия этого постановления является преступником”, - подчеркнул он.
По словам Яценюка, согласно принятому постановлению, органы досудебного следствия должны немедленно обратиться в суды, чтобы освободить всех арестованных участников мирного протеста.
”Любые антитеррористические операции должны быть остановлены. Милиция и СБУ должны охранять граждан, а не охотиться за мирными протестующими”, - подчеркнул он.
Яценюк подчеркнул, что постановление является обязательным для исполнения для всех органов государственной власти и считается действительным с момента его принятия.
”Наша сегодняшняя миссия как украинского парламента - спасти человеческие жизни и спасти страну. Парламент сделал один из важнейших шагов вообще”, - добавил Яценюк.