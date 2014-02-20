Закарпатье объявили свободным от власти Януковича

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в сессионном зале Закарпатского областного совета состоялось заседание собрания представителей органов местного самоуправления и общественности. В целом на собрании, инициированном Закарпатским облсоветом, приехало больше ста человек из разных районов области.

Участники собрания приняли решение, которое официально обнародовала пресс-служба Закарпатского облсовета.

Согласно этому решению, в нынешней чрезвычайно сложной ситуации представители органов местного самоуправления и общественности Закарпатской области, осознавая свою ответственность, заявили, что закарпатцы способны самостоятельно обеспечить жизнедеятельность области и соблюдение демократических свобод.

«Поддерживаем героическую борьбу наших соотечественников и осуждаем действия режима Януковича. Выражаем глубокие соболезнования семьям павших Героев, которые положили свои жизни на алтарь свободы и будущего Украины», - говорится в решении.

Согласно решению, представители органов местного самоуправления и общественности Закарпатской области требуют немедленной отставки Президента Украины Виктора Януковича и назначения досрочных выборов Президента Украины и Верховной Рады Украины. От Верховной Рады Украины как единственно легитимного органа Украины закарпатское собрание требует немедленно принять меры по возобновлению действия Конституции Украины 2004 года и формированию правительства народного доверия.

Также, согласно решению, Закарпатскую область объявили «свободной от власти Януковича». «Лишаем полномочий Закарпатскую областную и районные государственные администрации», - говорится в решении.

Собрание также поручило Закарпатской областному и районным советам координацию действий структурных подразделений соответствующих администраций по обеспечению жизнедеятельности области и районов.

Общественность Закарпатья также требует немедленного прекращения применения силовых методов, террора против украинского народа, отозвать силовиков с Майдана. Обращаемся к руководителям и работникам правоохранительных органов области не исполнять преступные приказы, не вмешиваться в деятельность предприятий и учреждений, заниматься своей основной деятельностью по обеспечению правопорядка.