В Черкасской области люди перекрыли дорогу автобусам с титушками
13:04, 20 февраля 2014Политика
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Пока путь автобусам перекрывают 1,5 тысячи человек.
Активисты перекрыли дорогу в городе Тальное (Черкасская область), для того, чтобы автобусы с ”титушками” не могли добраться в Киев. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «УДАР».
Как сообщают активисты ”УДАРа”, пока путь перекрывают 1,5 тысячи человек. "Таким образом, уже перекрыты все пути проезда в Киев через Черкасскую область”, - отмечают активисты.
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В селе Ольховец (Черкасская область) люди остановили 8 автобусов с ”титушкамы”, в одном из которых нашли гранаты. Люди жгут автобусы и прокалывают колеса, чтобы транспорт не мог дальше отправиться в Киев.
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