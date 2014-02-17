Яценюк сообщает об отказе Аппарата ВР регистрировать оппозиционные проекты о возвращении Конституции-2004
Лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявляет, что Аппарат Верховной Рады отказывается регистрировать проекты решений от оппозиции относительно возвращения к Конституции 2004 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил заседании Согласительного совета парламента, комментируя заявление председатель ВР Владимира Рыбака, что на сегодняшний день нет ни одного предложения относительно возвращения к Конституции 2004 года.
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Яценюк, обращаясь к Рыбаку, подчеркнул, что “Аппарат парламента, которым вы руководите, отказывается регистрировать два акта парламента. Первый - это конституционный акт Верховной Рады Украины о восстановлении легитимности украинской Конституции, и второй - который сегодня мы требуем зарегистрировать, внесенный тремя руководителями оппозиционных фракций, - это постановление ВР о тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, и это постановление имеет четко юридическую, а не политическую формулировку, где устанавливаются все факты относительно принятия решений Конституционного суда, а также ссылки на Венецианскую комиссию”.
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Яценюк подчеркнул, что в решении Конституционного суда от 2010 года никоим образом речь не шла о возвращении к Конституции 1996 года.По его словам, ни Верховная Рада, ни другие органы власти не принимали такого решения.
Он сказал, что есть только несколько “резолюций чиновников”, которые предусматривают возвращение к Конституции 1996 года.