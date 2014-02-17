Яценюк сообщает об отказе Аппарата ВР регистрировать оппозиционные проекты о возвращении Конституции-2004

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил заседании Согласительного совета парламента, комментируя заявление председатель ВР Владимира Рыбака, что на сегодняшний день нет ни одного предложения относительно возвращения к Конституции 2004 года.

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Яценюк, обращаясь к Рыбаку, подчеркнул, что “Аппарат парламента, которым вы руководите, отказывается регистрировать два акта парламента. Первый - это конституционный акт Верховной Рады Украины о восстановлении легитимности украинской Конституции, и второй - который сегодня мы требуем зарегистрировать, внесенный тремя руководителями оппозиционных фракций, - это постановление ВР о тексте Конституции Украины в редакции 28 июня 1996 года, и это постановление имеет четко юридическую, а не политическую формулировку, где устанавливаются все факты относительно принятия решений Конституционного суда, а также ссылки на Венецианскую комиссию”.

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Яценюк подчеркнул, что в решении Конституционного суда от 2010 года никоим образом речь не шла о возвращении к Конституции 1996 года.По его словам, ни Верховная Рада, ни другие органы власти не принимали такого решения.

Он сказал, что есть только несколько “резолюций чиновников”, которые предусматривают возвращение к Конституции 1996 года.