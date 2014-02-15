Булатов может попросить политического убежища за границей

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Берлине в субботу, 15 февраля.

Как сообщает DW, Дмитрий Булатов отметил, что пока не будет подавать "никаких заявлений ни в одной стране"

"Я хочу напомнить - моя главная цель - вернуться в Украину. И эта цель не изменится", - сказал он.

Читайте такжеБулатов заявляет, что неизвестные угрожают расправой его семье Однако в ближайших планах Дмитрия Булатова - организация сопротивления в странах ЕС и встречи с правозащитниками.

"Я буду вести консультации с представителями Евросоюза разных стран, в том числе и Германии, у меня назначен целый ряд встреч... Я буду продолжать движение Автомайдана в европейских странах, где размещены банковские счета представителей нынешней власти, где расположены их дома", - сказал он.

Дмитрий Булатов сообщил, что в ближайшие акции автомайдановцев состоятся в Вене и Вильнюсе.