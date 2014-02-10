Совет ЕС сегодня рассмотрит ситуацию в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, это предусмотрено в повестке дня заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Читайте такжеРезолюция Европарламента по Украине стала самой жесткой со времен ядерного разоружения - политолог«Министры обсудят вопрос «Восточного партнерства», а также последние события в Украине», - говорится в документе.

Также главы МИД стран Евросоюза коснутся проблематики южного соседства, отношений с Египтом, Тунисом, Йеменом, урегулирования конфликта в Сирии.

Как сообщал УНИАН, ранее высокопоставленный европейский дипломат отмечал, что Совет ЕС на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов рассмотрит вопрос о подготовке адресных санкций к украинским властям после резолюции Европарламента, в которой содержится призыв к подготовке такого шага.

Читайте такжеЕС и МВФ готовы помочь Украине в проведении реформ - Фюле"Это - один из вопросов среди многих, поскольку некоторые страны-члены хотят об этом говорить", - сказал дипломат, комментируя 7 февраля подготовку к заседанию Совета ЕС, которое состоится под председательством Верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Среди прочих вопросов министры рассмотрят пути деэскалации конфликта в Украине, проведение конституционной реформы и финансовой помощи Киеву. "Все эти темы будут в повестке дня", - заметил дипломат.