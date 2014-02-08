СБУ отрицает причастность к обнародованию записи разговора между Нуланд и Пайеттом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сказал начальник Главного следственного управления СБУ Максим Ленко.

"Не проводятся никакие расследования следствием Службы безопасности Украины, не проводится никакое расследование по данному случаю", - подчеркнул он.

В свою очередь руководитель пресс-центра СБУ Лада Сафонова опровергла причастность украинской спецслужбы к обнародованию записи этого разговора.

Читайте такжеПерехватить разговор Нуланд могли лишь несколько стран - Госдеп

"СБУ опровергает предположения относительно любой причастности украинской спецслужбы к обнародованию этого материала", - сказала она.

Как сообщалось, в аудиозаписи телефонного звонка, размещенного в Интернете с русскими субтитрами, голоса, похожие на голоса Нуланд и Пайетта обсуждают события в Украине. В одном месте голос, который якобы принадлежит Нуланд, использует ненормативную лексику, чтобы выразить свое раздражение действиями Европейского Союза по урегулированию кризиса в Украине.

Читайте такжеНуланд признает, что США обсуждают с Россией ситуацию в Украине

7 февраля пресс-секретарь Белого дома Джей Карни обратил внимание на активную роль России в распространении в Интернете подслушанного телефонного разговора Нуланд и Пайетта.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента Джейн Саки заявила, что Нуланд уже связалась с партнерами из Евросоюза и извинилась перед ними за резкие слова.