Баррозу заявил, что ЕС не будет соревноваться "на аукционе" за подпись Украны

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил на совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили, добавив также, что благодаря Соглашению об ассоциации с глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина получит доступ к крупнейшему в мире рынке.

Читайте такжеЕвросоюз может помочь, но не разрешить кризис в Украине - Туск "Наше самое большое предложение Украине - это, собственно, Соглашение об ассоциации. Мы предоставляем Украине доступ к крупнейшему рынку в мире. Это очень щедрое предложение. Причем здесь есть несимметрия. Мы предоставляем украинцам неограниченный доступ к нашему рынку, в то время как мы будем иметь поэтапный доступ в течение 15 лет», - сказал Баррозу.

"Но подход, что мы должны что-то платить за подписание Соглашения об ассоциации... Это неправильно. Члены ЕС четко заявили, что они не собираются принимать участие в соревновании на аукционе: кто больше заплатит за подпись», - добавил президент Еврокомиссии.