Булатов во время пыток мечтал, что вырвется и уйдет на рыбалку
23:13, 30 января 2014Политика
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Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов дал коротенькое интервью.
Детали своего похищения активист Автомайдана пообещал рассказать позже / Алексей Гриценко
Об этом пишет на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко.
"Только что говорил с Дмитрием Булатовым. Главное, жив!",- написал он.
По его словам, все эти дни Дмитрия "пытали, резали и распинали".
Детали своего похищения активист Автомайдана пообещал рассказать позже.
"Все тело болит, из порезанного уха льется кровь. Но сильный духом! На слова поддержки бодро ответил: Слава Украине! Сейчас сын Алексей вместе с другом из Автомайдана везут Дмитрия в надежное место, предоставить допомогу.Побажаймо ему скорейшего выздоровления!", - пишет Гриценко.
По его словам, Булатов признался, что во время пыток мечтал, что вырвется и уйдет на рыбалку.
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