Булатов во время пыток мечтал, что вырвется и уйдет на рыбалку

Об этом пишет на своей странице в Facebook Анатолий Гриценко.

"Только что говорил с Дмитрием Булатовым. Главное, жив!",- написал он.

По его словам, все эти дни Дмитрия "пытали, резали и распинали".

Детали своего похищения активист Автомайдана пообещал рассказать позже.

"Все тело болит, из порезанного уха льется кровь. Но сильный духом! На слова поддержки бодро ответил: Слава Украине! Сейчас сын Алексей вместе с другом из Автомайдана везут Дмитрия в надежное место, предоставить допомогу.Побажаймо ему скорейшего выздоровления!", - пишет Гриценко.

По его словам, Булатов признался, что во время пыток мечтал, что вырвется и уйдет на рыбалку.