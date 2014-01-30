Закон об амнистии принят с нарушением конституционных норм – заявление лидеров оппозиции

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении лидеров оппозиционных фракций Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока.

«29 января Партия регионов под руководством В.Януковича опять прибегла к прямому шантажу, откровенному мошенничеству и фальсификациям при принятии законопроектов в Верховной Раде Украины.

Читайте такжеЯнукович обратился к украинцам: Власть выполнила все свои обязательстваПрактически по тому же сценарию, что и во время скандального голосования 16 января, с помощью принуждения, давления, фальсификаций и мошенничества "регионалами", коммунистами и некоторыми внефракционными депутатами был принят так называемый закон об амнистии №4021-3, а вернее «закон о заложниках».

Во время голосования данного закона были зафиксированы массовые случаи кнопкодавства, то есть голосование чужими карточками, что нарушает требования Конституции Украины о необходимости личного голосования народных депутатов», - заявили лидеры оппозиции.

Читайте такжеАктивисты Майдана не выйдут на свободу, пока стоят палатки и баррикады - регионалОни считают, что персональную ответственность за нарушение конституционных норм несет Президент Виктор Янукович, «который вчера лично прибыл в парламент и путем шантажа и запугивания заставил свою фракцию, балансирующую на грани раскола, вернуться в сессионный зал и протянуть принятие закона "о заложниках", несмотря на нехватку у них голосов для этого».

По убеждению лидеров оппозиции «сегодня все маски сброшены и для всех уже понятно, что большинство в Верховной Раде, вместо мирного урегулирования кризиса и восстановления парламентаризма, продолжает нагнетание противостояния и практику фальсификации законов».

Как сообщал УНИАН, 29 января Верховная Рада приняла решение работать в этот день до принятия решения по закону об амнистии.

После голосования за такое предложение около 18.00 председатель ВР Владимир Рыбак объявил перерыв на 10 минут для согласования позиций с руководителями фракций. В то же время депутаты не могли найти консенсуса ни по одному из 4 предложенных законопроектов.

Потом в ВР прибыли Президент, и.о. премьер-министра Сергей Арбузов и глава Администрации Президента Андрей Клюев. Они провели совещание с фракцией Партии регионов.

После совещания стало известно, что депутаты от ПР решили проголосовать за проект об амнистии, внесенный «регионалом» Юрием Мирошниченко.

Около 23-х часов фракции ПР и КПУ, а также 11 внефракционных депутатов без обсуждения приняли закон Мирошниченко «Об устранении негативных последствий и недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний» (4021-3). Законом предусматривается, что амнистия протестующих возможна лишь после того, как будут освобождены все административные здания.

Оппозиция выступала категорически против принятия данного законопроекта, требуя амнистии задержанных активистов без каких- либо условий.