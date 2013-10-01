3 октября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится заседание Украинского дискуссионного клуба

Тема обсуждения:

«ВЫЖИВЕТ ЛИ УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЗСТ С ЕС?»

Участники дискуссии:

1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – культуролог, Институт стратегического партнерства

2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО - вице-президент Института Горшенина

3. ВИКТОР СУСЛОВ – представитель Украины в Евразийской экономической комиссии

4. ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова

5. АЛЕКСАНДР ХАРЕБИН – генеральный директор журнала «Эксперт Украина»

6. ПАВЕЛ КУХТА – экономический аналитик

Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Соорганизатор мероприятия - Институт стратегического партнерства.

Адрес страницы Украинского дискуссионного клуба в фейсбуке: www.facebook.com/ukrtalkclub

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)