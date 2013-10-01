В Институте Горшенина состоится заседание Украинского дискуссионного клуба
3 октября (четверг) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится заседание Украинского дискуссионного клуба
Тема обсуждения:
«ВЫЖИВЕТ ЛИ УКРАИНСКАЯ ЭКОНОМИКА В ЗСТ С ЕС?»
Участники дискуссии:
1. ВАДИМ ДЕНИСЕНКО – культуролог, Институт стратегического партнерства
2. АЛЕКСЕЙ ЛЕЩЕНКО - вице-президент Института Горшенина
3. ВИКТОР СУСЛОВ – представитель Украины в Евразийской экономической комиссии
4. ВАСИЛИЙ ЮРЧИШИН – директор экономических программ Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова
5. АЛЕКСАНДР ХАРЕБИН – генеральный директор журнала «Эксперт Украина»
6. ПАВЕЛ КУХТА – экономический аналитик
Модератор – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.
Соорганизатор мероприятия - Институт стратегического партнерства.
Адрес страницы Украинского дискуссионного клуба в фейсбуке: www.facebook.com/ukrtalkclub
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)