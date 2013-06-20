Депутаты в очередной раз решили «закругляться», не рассмотрев все вопросы

Как передает корреспондент УНИАН, в своем выступлении народный депутат Анна Герман (фракция Партии регионов) отметила, что “депутаты получают одну из самых больших зарплат в Украине”, и они должны выполнять свои задания перед теми людьми, за счет которых живут.

Она потребовала от председателя ВР Владимира Рыбака в четвертый раз поставить на голосование предложение о продлении сегодня работы парламента.

Народный депутат от “УДАРа” Сергей Каплин отметил, что фракция готова работать, но в сегодняшней повестке дня парламента нет тех вопросов, которых “действительно, ждут люди”, в частности, отмены пенсионной реформы, изменений к Налоговому кодексу, но “не для введения векселей, а для избавления мелкого бизнеса от налогового груза ”.

Внефракционный народный депутат Олег Ляшко напомнил Рыбаку, что он уже давал сегодня слово не ставить этот вопрос на голосование. При этом Ляшко заметил, что есть выражение: “Пацан сказал, пацан сделал”. Он отметил, что для Рыбака в его почтенном возрасте должна быть достаточно важной его репутация.

В ответ Рыбак сказал: “Вы меня уже так оболгали”. При этом он уточнил, что речь идет не лично о Ляшко, а о некоторых народных депутатах.

После этой словесной перепалки Рыбак все-таки поставил на голосование предложение о продлении нынешнего заседания ВР до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, но за это предложение проголосовали лишь 225 народных депутатов при необходимых 226 голосах «за».

Некоторые представители оппозиции выражали удивление, почему претензии есть к оппозиции относительно отказа голосовать за данное предложение, ведь если есть парламентское большинство, то у него должно быть 226 голосов для принятия положительного решения.

В соответствии с Регламентом ВР, решение о продлении работы парламента до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня может приниматься только на утреннем заседании, а на данное время утреннее заседание уже закрыто.