В Верховной Раде сосчитали миллионеров

Среди народных депутатов VII созыва, по меньшей мере, 44 парламентария в 2012 году получили доход более чем 1 млн грн, а еще у 15 депутатов более чем миллион гривен составил совокупный годовой доход семьи.

Об этом сообщает Общественное движение “Честно”, ссылаясь на анализ деклараций 183 парламентариев, обнародованных в открытых источниках или полученных в ответ на обращение движения.

«Честно» отмечает, что по состоянию на 17 мая, вопреки требованиям законодательства, имущественные декларации других 261 депутат (преимущественно – представителей фракций Партии регионов и КПУ) оставались недоступными для общественности – они не были обнародованы в официальном издании Верховной Рады Украины «Голос Украины», на веб-портале парламента, в других общедоступных источниках, и не предоставлены в ответ на обращение движения.

Согласно полученным движением данным, самый большой доход в 2012 году получил регионал Сергей Тигипко – 40 630 727,3 грн. На втором месте – лидер партии «УДАР» Виталий Кличко (40 011 204 грн), на третьем – представитель фракции ПР (ОИО №196, Черкасская обл.) Геннадий Бобов (39 605 926 грн).

Рейтинг финансово самых успешных женщин возглавляет представительница ВО «Батькивщина» Ирина Луценко (годовой доход - 22 402 023,09 грн), следующей идет коллега по фракции Леся Оробец (8 438 513 грн), на третьей позиции - коммунистка Оксана Калетник (6 954 512 грн).

Среди лидеров фракций самый большой доход в 2012 году получил «ударовец» Кличко – более 40 млн грн. На втором месте - лидер ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк (1 369 464 грн). Олег Тягнибок из «Свободы» в 2012 году заработал 202 379 грн. Декларации Александра Ефремова (Партия регионов) и Петра Симоненко (КПУ) по состоянию на 17 мая в публичном доступе движение не обнаружило.

Самый большой совокупный доход семьи задекларировал регионал Бобов (61 815 201 грн). Он же возглавляет и рейтинг самых успешных мажоритарщиков (проанализированы декларации 77 мажоритарщиков, которые находятся в открытом доступе). Также среди депутатов, которые были избраны в одномандатных избирательных округах, самый большой доход получили: внефракционные депутаты Юрий Деревянко (ОИО №87 в Ивано-Франковской области, годовой доход - 25 537 331 грн) и Сергей Мартыняк (ОИО №20 в Волынской области, годовой доход – 23 359 685 грн), регионал Иван Куровский (ОИО №209 в Черниговской области, годовой доход - 22 509 298 грн) и «ударовец» Ярослав Дубневич (ОИО №120 во Львовской области, годовой доход – 13 515 594 грн).