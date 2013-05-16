Посол Словакии говорит, что безвизовый режим для Украины зависит от ассоциации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Словакии в Украине Павол Гамжик на конференции “Украина - ЕС: на пути к общему будущему”.

“Если в конце года Соглашение об ассоциации будет подписано, то сможем двигаться быстрее. Если не будет подписано, то будем двигаться в этом направлении медленнее”, - сказал он.

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По словам посла, для Словакии украинские граждане не представляют риска с точки зрения незаконного трудоустройства. Он сообщил, что количество виз, которые в этом году выдала Словакия гражданам Украины, с января по апрель, в 4 раза больше аналогичного периода в прошлом году.

“Возможно, мы пошли дальше, чем другие страны, в открытии возможности для предоставления долгосрочных многоразовых виз для туристов и представителей бизнеса”, - сказал посол.

Гамжик считает, что необходимо открывать Евросоюз для граждан Украины: «Нужно открывать границы, чтобы ближе подойти к безвизовым отношениям и чтобы предоставить возможность гражданам Украины ездить в страны ЕС».

По словам посла, Словакии, которая прошла сложный путь к ЕС, легче понять проблемы Украины.

“Словакия - это сосед Украины, у нас дружественные, добрососедские отношения, и нам легче понять проблемы в Украине, чем старым членам ЕС, потому что мы сами прошли сложный период, когда вели переговоры о членстве в ЕС”, - сказал посол, добавив, что Словакия хотела бы помочь Украине на этом пути.

Гамжик отметил, что с точки зрения Словакии ассоциация с Евросоюзом - это путь к членству.