Корнацкий подозревает, что дело против него уже есть: ему не выдают загранпаспорт

«Репрессии начаты были давно, продолжались во время выборов, продолжаются и после них, в том числе и сейчас. Красноречивым свидетельством этих репрессий, в том числе по моему округу и против меня и моих товарищей является то, что с 27-го июля 2012 за решеткой находится ни в чем не виноватая женщина, Людмила Никиткина, которая работала на моем предприятии бухгалтером, которую просто-напросто похитили, посадили, для того, чтобы получить от нее, возможно, какой-то компромат на меня. Так вот ее держат за решеткой уже более 10 месяцев, и 16 апреля Киево-Святошинский суд Киевской области, к которому не имеет никакого отношения ни Людмила Николаевна, ни Агрофирма Корнацких, дал ей три года тюрьмы», - заявил Корнацкий в эфире "5 канала".

«Сегодня я получил определенное подтверждение того, что уголовное производство в отношении меня, или уже начато или было начато еще раньше, но я о нем не знал. Дело в том, что сегодня я должен был получить загранпаспорт, а мне его не выдали», - добавил он.

Напомним, оппозиционные кандидаты из пяти мажоритарных округов, в которых ЦИК не смогла установить результаты парламентских выборов осенью 2012 года, требуют от власти прекратить репрессии и немедленно назначить перевыборы.