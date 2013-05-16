ЕС не будет предоставлять политубежище всем украинским политикам — политолог

Сегодня политику недостаточно просто убежать из страны и заявить о политических преследованиях — каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а факт политического преследования еще придется серьезно доказывать. Такое мнение высказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

«Сейчас Европа пришла к тому, что не будет просто так всем подряд, кто убежал из Украины, раздавать политическое убежище. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. И это один из элементов позиции Евросоюза относительно Украины. Тем более, учитывая, что Еврокомиссия уже рекомендовала подписать соглашение об ассоциации с Украиной. В такой ситуации было бы странно, если бы Чехия заняла такую позицию, будто бы в Украине преследуют людей по политическим мотивам. Это один из элементов общеевропейской позиции относительно украинской власти в целом», — сказал Погребинский.

В то же время, он высказал удивление тем, что Андрей Шкиль бежал из Украины и просил политического убежища. «У Шкиля были проблемы, но очень давно. Почему он вообще уехал из страны и просит политического убежища? Я не понимаю, ведь была даже информация прокуратуры, что к нему претензий нет. Да и какие основания признавать, что он подвергался политическим преследованиям? В Украине осталось очень много его соратников по оппозиции, которые ведут себя намного более радикально и у них намного больше поводов бежать из страны», — полагает политолог. Погребинский уверен, что в данном случае Чехия продемонстрировала простой здравый смысл. В то же время политолог отметил, что если бы в Украине существовали политические преследования, то парламентское большинство легко лишало бы любого оппозиционного деятеля депутатской неприкосновенности.

«Возможно, я чего-то не знаю. Но если исходить из того, что я знаю — мне вообще кажется странным, что Шкиль просил политического убежища в Чехии», — подытожил Погребинский.

Как сообщалось, Чехия отказала Андрею Шкилю в предоставлении политического убежища. На выборах в Верховную Раду Украины он был в избирательных списках «Батькивщины» под номером 87, но поскольку по итогам выборов эта политсила набрала лишь 62 мандата Шкиль не стал депутатом. В середине декабря минувшего года он покинул Украину и намеревался получить политическое убежище в Чехии. Шкиль утверждал, что против него готовится политическое преследование, и он боится ареста