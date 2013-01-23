Яворивский признал, что к языковому закону оппозиции надо привыкнуть

Народный депутат Украины Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”) признает, что законопроект “О функционировании украинского языка в качестве государственного и порядке применения других языков в Украине”, автором которого он является вместе с народными депутатами Марией Матиос (“УДАР”) и Ириной Фарион (“Свобода”), вызвал широкое обсуждение в обществе, но есть и “много искажений” относительно его содержания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Яворивский сказал на пресс-конференции.

По его словам, “мы не будем торопиться, мы будем как можно дольше обсуждать этот законопроект, потому что общество должно привыкнуть”. В.Яворивский отметил, что перед тем как внести на рассмотрение в первом чтении в сессионный зал этот законопроект необходимо, чтобы он прошел серьезное обсуждение среди специалистов, в обществе. При этом он отметил, что оппозиционный законопроект и языковой закон, который был предложен Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко, “антагонистичны”.

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В.Яворивский отмечает, что “есть очень много сегодня искажений” относительно законопроекта “О функционировании украинского языка в качестве государственного и порядке применения других языков в Украине”. “Нужно многое растолковывать”, - отметил он. По его словам, “сейчас больше всего муссируется вопрос, что, мол, когда вы заболели и пришли к врачу, то если не знаете украинского языка, никакой врач вас лечить не будет”.

“Это совсем не так. В статье 30 законопроекта отмечается, что лицо может обращаться за получением медицинской помощи или медицинского обслуживания на украинском или другом языке, который понимает медицинский работник. А если это человек из Арабских Эмиратов и ему стало плохо и он пришла к врачу, а врач не знает языка пациента, то скажите, пожалуйста, как врач может поставить диагноз? Ведь врач не понимает, что ему этот больной объясняет, ведь он не может объяснить, где болит, как болит”, - отметил В.Яворивский.

Он отметил, что в соответствии с законопроектом, украинским языком должен владеть каждый гражданин Украины, по крайней мере, при исполнении своих служебных обязанностей, а в случае, если лицо, которое обращается за получением медицинской помощи или медицинского обслуживания, и медицинский работник не придут к согласию относительно языка предоставления медицинской помощи или медицинского обслуживания, то медицинский работник привлекает переводчика - и это понятно, потому что как они могут иначе общаться?”

В.Яворивский сказал, что в таком случае необходим переводчик, а стоимость его услуг возмещает лицо, недостаточно владеющее украинским языком. “Здесь можно дискутировать, но говорить о том, что врач не окажет помощи, если человек не знает украинского языка, то это не так, бери переводчика и, пожалуйста, оплачивай”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2013 года народные депутаты В.Яворивский, М.Матиос и И.Фарион зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О функционировании украинского языка в качестве государственного и порядке применения других языков в Украине”.

Согласно законопроекту, “любой другой язык, который применяется в Украине, кроме украинского языка как языка титульной нации и языков других коренных народов Украины, для целей данного закона является иностранным языком”.

В законопроекте предусмотрено, что языком национального меньшинства Украины является иностранный язык, который граждане Украины, по своему этническому происхождению не являющиеся украинцами, исторически и в течение многих поколений применяли в Украине в качестве своего материнского языка. Кроме того, региональным (миноритарным) языком в Украине является язык, который отличается от украинского и который традиционно применялся в пределах территории Украины гражданами Украины, составляющие количественно меньшую группу, чем остальное население Украины. Диалекты и говор украинского языка, а также языки мигрантов не являются региональными (миноритарными) языками.

В законопроекте предусмотрено обязательное свободное владение украинским языком и подтверждение необходимого уровня владения им для того, чтобы гражданин Украины занял должность, в частности, Президента Украины; депутатов всех уровней; члена Кабинета министров; Уполномоченного Верховной Рады по правам человека; члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания; члена Высшего совета юстиции; члена Центральной избирательной комиссии; судей; государственного служащего.

Отмечается, что уровень владения украинским языком, необходимый для того чтобы занять соответствующую должность, определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Сдачкотороеа экзамена на уровень владения украинским языком, необходимого для того чтобы занять соответствующую должность, осуществляется в Центре украинского языка.

Также предусмотрена сдача экзамена на уровень владения украинским языком, необходимый для обретения гражданства Украины.

Как говорится в проекте закона, граждане Украины, которые по своему этническому происхождению не являются украинцами и материнский язык которых отличается от украинского, имеют право в документах, удостоверяющих личность гражданина Украины, использовать свою фамилию, имя и отчество в фонетическом звучании на материнском языке при помощи букв украинского алфавита с соблюдением требований транслитерации.

В соответствии с законопроектом, языком внутренних актов, регулирующих деятельность органов государственной власти, органов власти АРК и органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности, их должностных и служебных лиц и работников является украинский язык.

Также предусмотрено, что в местностях традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее 50% членов общины села, поселка или города районного значения, орган местного самоуправления применяет наряду с украинским язык национального меньшинства или региональный (миноритарный) язык для составления нормативно-правовых, нормативно-распорядительных актов, внутренних актов, регулирующих их деятельность, для делопроизводства и документооборота.

Орган местного самоуправления соответствующей территориальной общины принимает решение о применении наряду с украинским языка национального меньшинства или регионального (миноритарного) языка в течение 30 дней от даты поступления соответствующего представления общественного объединения, представляющего интересы национального меньшинства, местонахождением которого является соответствующее село, поселок, город районного значения.

В соответствии с законопроектом, государство обеспечивает каждому гражданину Украины право получить образование на украинском языке в государственных и коммунальных дошкольных, общих средних и высших учебных заведениях. Языком дошкольного образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях, общего среднего образования во всех государственных и коммунальных общеобразовательных учебных заведениях является украинский язык. В местностях традиционного поселения лиц, которые принадлежат к национальному меньшинству и численность которых составляет не менее 50% общины села, поселка или города районного значения, языком общего среднего образования в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях может быть наряду с украинским языком также и соответствующий язык национального меньшинства или соответствующий региональный (миноритарный) язык, который вводится как язык дошкольного образования на основании представления общественного объединения, представляющего интересы национального меньшинства, местонахождением которого является соответствующее село, поселок, город районного значения.

Языком обучения в аспирантуре и докторантуре в государственных и коммунальных высших учебных заведениях является украинский. Диссертационные работы на получение научной степени выполняются и их защита осуществляется на украинском языке. Фундаментальные и прикладные научные исследования в государственных научных учреждениях и государственных научных организациях, а также в государственных и коммунальных высших учебных заведениях выполняются на украинском языке.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, вещание государственных, коммунальных и общественных телерадиоорганизаций осуществляется на украинском языке.

Отказ в предоставлении на украинском языке информации о товарах и услугах со стороны субъектов хозяйствования всех форм собственности влечет за собой наложение штрафа на служебных лиц и работников – от двухсот до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности - от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка телерадиоорганизациями и печатными средствами массовой информации – влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Нарушение порядка применения украинского языка на культурных и спортивных мероприятиях – влечет наложение штрафа на должностных лиц, граждан - субъектов предпринимательской деятельности – от трехсот до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Также предусмотрено внести изменения в Закон Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины», предусмотрев, что оратор, который не владеет государственным языком, может выступать на другом языке, а перевод его выступления на украинский язык обеспечивает Аппарат Верховной Рады.