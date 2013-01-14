Регионал напишет евродепутатам, что в Украине «фашизм гордо поднимает голову»

Народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко считает, что законопроект о функционировании украинского языка и порядок применения других языков в Украине, подготовленный оппозиционными народными депутатами Владимиром Яворивським, Марией Матиос и Ириной Фарион, противоречит международным обязательствам Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Я уже связался со специалистами, которые в ближайшее время подготовят перевод этого законопроекта на английский язык. После этого мы отправим его для ознакомления депутатам Европарламента», - сказал В.Колесниченко.

По его убеждению, ознакомившись с текстом законопроекта, европейские парламентарии должны учесть гуманитарные намерения оппозиции при подготовке очередной резолюции по Украине.

«Необходимо, чтобы они (депутаты Европарламента) осознали то, что в Украине не просто растет фашистская угроза, у нас фашизм уже фактически гордо поднимает голову, подтверждение чему – откровенно ксенофобские законопроекты представителей оппозиции», - заявил В.Колесниченко.

По его словам, авторы оппозиционного законопроекта о языках «абсолютно не владеют информацией о международных обязательствах Украины».

«Они (представители оппозиции) даже ни разу не смогли внятно обозначить названия законов, на которые ссылались в своем документе. Исходя из законопроекта, также можно сделать вывод, что украинский этнос состоит лишь из граждан, разговаривающих на украинском языке. А все, кто не говорят на украинском, являются иностранцами», - подытожил депутат от ПР.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты Владимир Яворивский (фракция “Батькивщина”), Мария Матиос (“УДАР”) и Ирина Фарион (“Свобода”) зарегистрировали в Верховной Раде законопроект “О функционировании украинского языка как государственного и порядок применения других языков в Украине”.

Они предлагают все языки, кроме украинского, признать иностранными, а также ввести экзамен для чиновников на знание украинского языка.