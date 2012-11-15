Немецкие врачи уточнили, когда Тимошенко прекращает голодовку

18:34, 15 ноября 2012
Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, с завтрашнего дня прекращает голодовку.

Хармс добавил, что голодовка негативно повлияла на процесс реабилитации Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал лечащий врач Ю.Тимошенко, специалист берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс.

«Да, с завтрашнего дня она прекращает голодовку», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что нынешнее состояние Ю.Тимошенко «несколько хуже», чем то состояние, в котором находилась экс-премьер после первой голодовки.

В свою очередь, лечащий врач Аннет Райсхауэр сказала: «Она очень слаба».

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Л.Хармс добавил, что голодовка негативно повлияла на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, поскольку все 17 дней она не принимала лекарственных препаратов и отказалась от прохождения процедур.

«Несомненно, эта голодовка повлияла на процесс лечения, потому что в связи с голодовкой пациентка не могла больше принимать лекарства, и сейчас она очень слаба, чтобы делать какие-то упражнения. Несомненно, эта голодовка была шагом назад», - отметил Л.Хармс.

Он добавил, что врачи пришли к выводу, что Ю.Тимошенко необходимо продолжить терапевтическое лечение. Однако немецкий специалист заметил, что сегодня не обсуждался вопрос, может ли продолжаться реабилитация экс-премьера в другом медицинском заведении, или в Качановской колонии. «Дело в том, что на сегодняшний день это не было темой нашего разговора, однако с врачами мы пришли к выводу, что необходимо продолжить терапевтическое лечение. Мы надеемся, что госпожа Тимошенко тоже придерживается этой точки зрения», - сказал Л.Хармс.

В то же время он подчеркнул, что общие условия в ЦКБ «Укрзалізниці» должны быть улучшены, «но этот вопрос все-таки необходимо обсудить позже».

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Отвечая на вопрос, понимают ли немецкие врачи под улучшением условий ликвидацию видеонаблюдения, Л.Хармс сказал, «да, это тоже играет большую роль. Дело в том, что одним из условий успешного лечения должно быть доверие между врачом и пациентом».

Л.Хармс отметил, что он не считает, что существует насущная необходимость его присутствия в Харькове все время выведения Ю.Тимошенко из голодовки. По его мнению, сейчас немецкие врачи могут успешно сотрудничать с украинскими коллегами и в будущем, находясь в Берлине, смогут обмениваться с ними информацией.

«Находясь в Берлине можно продолжать сотрудничество и обмениваться информацией», - сказал Л.Хармс.

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