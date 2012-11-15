Немецкие врачи уточнили, когда Тимошенко прекращает голодовку

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал лечащий врач Ю.Тимошенко, специалист берлинской клиники "Шарите" Лутц Хармс.

«Да, с завтрашнего дня она прекращает голодовку», - сказал Л.Хармс.

Он отметил, что нынешнее состояние Ю.Тимошенко «несколько хуже», чем то состояние, в котором находилась экс-премьер после первой голодовки.

В свою очередь, лечащий врач Аннет Райсхауэр сказала: «Она очень слаба».

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Л.Хармс добавил, что голодовка негативно повлияла на процесс реабилитации Ю.Тимошенко, поскольку все 17 дней она не принимала лекарственных препаратов и отказалась от прохождения процедур.

«Несомненно, эта голодовка повлияла на процесс лечения, потому что в связи с голодовкой пациентка не могла больше принимать лекарства, и сейчас она очень слаба, чтобы делать какие-то упражнения. Несомненно, эта голодовка была шагом назад», - отметил Л.Хармс.

Он добавил, что врачи пришли к выводу, что Ю.Тимошенко необходимо продолжить терапевтическое лечение. Однако немецкий специалист заметил, что сегодня не обсуждался вопрос, может ли продолжаться реабилитация экс-премьера в другом медицинском заведении, или в Качановской колонии. «Дело в том, что на сегодняшний день это не было темой нашего разговора, однако с врачами мы пришли к выводу, что необходимо продолжить терапевтическое лечение. Мы надеемся, что госпожа Тимошенко тоже придерживается этой точки зрения», - сказал Л.Хармс.

В то же время он подчеркнул, что общие условия в ЦКБ «Укрзалізниці» должны быть улучшены, «но этот вопрос все-таки необходимо обсудить позже».

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Отвечая на вопрос, понимают ли немецкие врачи под улучшением условий ликвидацию видеонаблюдения, Л.Хармс сказал, «да, это тоже играет большую роль. Дело в том, что одним из условий успешного лечения должно быть доверие между врачом и пациентом».

Л.Хармс отметил, что он не считает, что существует насущная необходимость его присутствия в Харькове все время выведения Ю.Тимошенко из голодовки. По его мнению, сейчас немецкие врачи могут успешно сотрудничать с украинскими коллегами и в будущем, находясь в Берлине, смогут обмениваться с ними информацией.

«Находясь в Берлине можно продолжать сотрудничество и обмениваться информацией», - сказал Л.Хармс.