Власенко говорит, что Тимошенко еще не ест

17:04, 15 ноября 2012
Политика
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Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая находится в стационаре Центральной клинической больницы «Укрзалізниці» в Харькове, не начала принимать пищу.

Власенко обещает заявление самой Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом перед харьковской больницей сказал журналистам защитник Ю.Тимошенко народный депутат Сергей Власенко, отвечая на вопрос журналистов, начала ли экс-премьер-министр питаться.

«Нет, по состоянию на сегодня, нет», - сказал С.Власенко.

Он отметил, что Ю.Тимошенко сделает официальные заявления по этому поводу.

С.Власенко подчеркнул, что «Ю.Тимошенко не вступала в переговоры с госпожой Моисеенко».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 ноября, на брифинге в Харькове первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель Международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко заявила, что удалось убедить Ю.Тимошенко прекратить голодовку.

По словам Р.Моисеенко, немецкие врачи в присутствии заместителя главного врача ЦКБ «Укрзалізниці», лечащего врача Ю.Тимошенко с украинской стороны Ирины Форсы провели медицинский осмотр пациентки и пообщались с ней. «В результате беседы была достигнута договоренность, что Юлия Владимировна все-таки начнет употреблять пищу», - сказала Р.Моисеенко. Она также сообщила, что в данное время медики обсуждают вопрос выведения Ю.Тимошенко из голодовки.

29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.

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