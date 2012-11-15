Тимошенко уговорили поесть

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель министра здравоохранения Украины, руководитель Международной медицинской комиссии Раиса Моисеенко сообщила сегодня на брифинге в Харькове.

По ее словам, сегодня «продолжила работу совместная комиссия» в составе врачей Министерства здравоохранения и специалистов берлинской клиники «Шарите».

По словам Р.Моисеенко, немецкие врачи в присутствии заместителя главного врача ЦКБ «Укрзализныци», лечащего врача Ю.Тимошенко с украинской стороны Ирины Форсы провели медицинский осмотр пациентки и пообщались с ней.

«В результате беседы была достигнута договоренность, что Юлия Владимировна все-таки начнет принимать пищу», - сказала Р.Моисеенко.

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Она отметила, что в данное время в палату экс-премьера уже доставили еду. Кроме этого, по словам заместителя министра, была достигнута договоренность провести лабораторное обследование Ю.Тимошенко, которое на это время уже почти завершено. Р.Моисеенко сообщила, что результаты обследования не фиксируют значительных отклонений от норм в организме Ю.Тимошенко.

По словам Р.Моисеенко, в данное время медики обсуждают вопрос выведения Ю.Тимошенко из голодовки.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Ю.Тимошенко в знак протеста против фальсификаций результатов парламентских выборов объявила бессрочную голодовку.

Сегодня, 15 ноября, к Ю.Тимошенко прибыли немецкие врачи берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауер.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Л.Хармс и А.Райсхауер.