От УЕФА требуют вернуть украинскую версию сайта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Львовской городской организации ВО «Свобода».

Как сообщил И.Лещишин, еще до недавнего времени на сайте УЕФА «uefa.com» был перевод страниц на украинский язык.

«Сегодня по непонятным причинам такого перевода нет, хотя среди пользователей и гостей этого сайта есть миллионы украинцев, которые не знают русского или английского языков. Обращаем внимание европейской футбольной ассоциации на то, что это создает существенную проблему в получении необходимой информации для граждан Украины», - отметил он. И.Лещишин выразил надежду, что соответствующие изменения в языковой политике сайта не связаны с перипетиями вокруг попыток «навязать русский язык на территории Украины путем неправового утверждения» закона об основах государственной языковой политики, и не обусловлены откровенно антиукраинской позицией власти Украины. «Чтобы продолжить продуктивное сотрудничество между Украиной и УЕФА в полной мере, «Свобода» считает целесообразным возобновить перевод на украинский язык сайта «uefa.com»– отметил И.Лещишин.