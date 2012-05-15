Попов предсказывает рост конфликтов между городом и застройщиками

14:01, 15 мая 2012
Политика
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«Непродуманным и поспешным» назвал решение Кабинета Министров об упрощении официальной процедуры вырубки зеленых насаждений глава Киевской горгосадминистрации Александр Попов.

Олександр Попов
Как сообщает Главком, по словам руководителя города, данное решение еще больше отстраняет местные власти от контроля за деятельностью застройщиков и максимально усложняет защиту интересов города.

«По моему мнению, было принято непродуманное и поспешное решение, которое еще больше усложняет для нас защиту интересов города. Притом, что местная власть сегодня и так, «благодаря» закону о градостроительной деятельности, фактически отстранена от возможности контролировать застройщиков», – сказал Попов.

Руководитель столицы напомнил, что Киев последовательно отстаивает отмену норм данного закона. «Я неоднократно говорил о том, что несовершенство данного закона – одна из главных причин многочисленных строительных конфликтов в столице. Городская власть, к сожалению, лишена эффективных рычагов для того, чтобы отстаивать интересы громады. Боюсь предсказывать, но недавнее решение правительства может стать причиной роста числа конфликтов между городом и застройщиками», – сказал Попов.

Глава КГГА отметил, что в связи со вступлением в силу постановления Кабмина город вынужден активизировать работу по продвижению изменений в закон о градостроительстве. «Киев продолжит работу по возвращению полномочий местным властям. Вопрос усиления контроля местной громады за процессами, происходящими в городе, будет решаться системно», – сказал глава КГГА.

Попов акцентировал: городская власть будет использовать все законные механизмы, чтобы предупредить действия застройщиков, не отвечающие интересам киевлян. «Город решительно настроен жестко решать вопрос контроля над застройщиками со стороны громады и муниципальных властей Киева. В том числе с помощью изменений законодательного поля», – заключил Попов.

Напомним, Кабинет Министров Украины упростил официальную процедуру вырубки зеленых насаждений. Теперь застройщикам не нужно получать ордер на вырубку в местных органах власти. По действовавшим ранее нормам удалить зеленые насаждения можно было только по решению исполнительного органа местного совета на основании специально выданного ордера.

 

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