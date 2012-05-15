Попов предсказывает рост конфликтов между городом и застройщиками

Как сообщает Главком , по словам руководителя города, данное решение еще больше отстраняет местные власти от контроля за деятельностью застройщиков и максимально усложняет защиту интересов города.

«По моему мнению, было принято непродуманное и поспешное решение, которое еще больше усложняет для нас защиту интересов города. Притом, что местная власть сегодня и так, «благодаря» закону о градостроительной деятельности, фактически отстранена от возможности контролировать застройщиков», – сказал Попов.

Руководитель столицы напомнил, что Киев последовательно отстаивает отмену норм данного закона. «Я неоднократно говорил о том, что несовершенство данного закона – одна из главных причин многочисленных строительных конфликтов в столице. Городская власть, к сожалению, лишена эффективных рычагов для того, чтобы отстаивать интересы громады. Боюсь предсказывать, но недавнее решение правительства может стать причиной роста числа конфликтов между городом и застройщиками», – сказал Попов.

Глава КГГА отметил, что в связи со вступлением в силу постановления Кабмина город вынужден активизировать работу по продвижению изменений в закон о градостроительстве. «Киев продолжит работу по возвращению полномочий местным властям. Вопрос усиления контроля местной громады за процессами, происходящими в городе, будет решаться системно», – сказал глава КГГА.

Попов акцентировал: городская власть будет использовать все законные механизмы, чтобы предупредить действия застройщиков, не отвечающие интересам киевлян. «Город решительно настроен жестко решать вопрос контроля над застройщиками со стороны громады и муниципальных властей Киева. В том числе с помощью изменений законодательного поля», – заключил Попов.

Напомним, Кабинет Министров Украины упростил официальную процедуру вырубки зеленых насаждений. Теперь застройщикам не нужно получать ордер на вырубку в местных органах власти. По действовавшим ранее нормам удалить зеленые насаждения можно было только по решению исполнительного органа местного совета на основании специально выданного ордера.