Николаевская прокуратура утверждает, что не мстит СМИ за дело Оксаны Макар

Прокуратура Николаевской области опровергает заявления журналистов газеты «Наш огород Николаев» о давлении на них со стороны прокуратуры в виде проверок «территориальным управлением государственного надзора по охране труда в Николаевской области».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы прокуратуры Николаевской области.

В ведомстве разъясняют, что органами прокуратуры области проводятся проверки по вопросам соблюдения законодательства о порядке выдачи разрешений на право обращения с огнестрельным оружием, а также устройствами отечественного производства для отстрела патронов, заряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствами метательными снарядами несмертельного действия. К этим проверкам привлечена территориальная инспекция по вопросам труда, в компетенцию которой входит осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде. Цель этих проверок - выяснение вопроса относительно наличия трудовых или других, оформленных в установленном законом порядке, отношений между лицами, которые получили разрешение на право приобретения спецустройств травматического действия, и средствами массовой информации.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что такие проверки проводятся, начиная с конца 2011 года. Всего подлежали проверке 16 средств массовой информации, в том числе и газета «Наш огород Николаев». В некоторых СМИ проверки уже завершились, в других они еще продолжаются.

Эти проверки инициированы из-за участившихся в последнее время случаев грубого нарушения гражданами, которые владеют различными видами оружия, порядка его хранения и использования.

Старший помощник прокурора области по вопросам защиты прав граждан и интересов государства при применении законов об административных правонарушениях Алина Жиганурова отметила, что право получения разрешения на приобретение и хранение, в частности, спецустройств травматического действия, имеют только отдельные категории граждан, чья профессиональная или общественная деятельность связана с риском. В то же время результаты предыдущих проверок засвидетельствовали, что отдельные граждане получили разрешения на право приобретения и хранения указанных спецустройств под видом журналистов, в то время как их принадлежность к печатным или электронным средствам массовой информации не подтвердилась.

Прокуратура Николаевской области подчеркивает: к вопросам, связанным с профессиональной деятельностью средств массовой информации, данная проверка никакого отношения не имеет.

«Что касается освещения в печати резонансного преступления, совершенного в отношении жительницы Николаева Оксаны М., то следует отметить: прокуратура очень благодарна журналистам, которые заняли принципиальную позицию и объективно освещают ход расследования данного уголовного дела. Без сомнения, независимая пресса играет ключевую роль в формировании демократического, гражданского общества, и предоставление общественности полной и беспристрастной информации способствует утверждению в государстве верховенства права, соблюдения конституционных прав граждан. Прокуратура и в дальнейшем будет предоставлять журналистам исчерпывающую информацию о своей деятельности и всегда надеется на плодотворное сотрудничество», - говорится в заявлении прокуратуры Николаевской области.