Пискуна обвиняют в «создании мифа о невиновности Тимошенко»

Бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай ОБИХОД обвиняет бывшего генерального прокурора Украины Святослава ПИСКУНА и бывшего старшего прокурора Генпрокуратуры Владимира БЕЗУГЛОГО в «создании мифа о невиновности Юлии ТИМОШЕНКО».

Об этом Н.ОБИХОД пишет в своей книге «США против Тимошенко-Лазаренко», отрывки из которой публикует газета «Известия в Украине».

В частности, Н.ОБИХОД пишет, что «в течение 2001 года Генеральной прокуратурой Украины было начато несколько расследований. В результате следователи предъявили Юлии обвинение в том, что являясь президентом корпорации «Единые энергетические системы Украины» и владельцем кипрской компании Somolli Enterprisese Limited, она вместе со своим мужем (членом правления ПФК «ЕЭСУ» и совладельцем той же кипрской компании) Александром ТИМОШЕНКО неоднократно давала взятки Павлу ЛАЗАРЕНКО. Общая сумма этой «дани» лишь немного не достигает 87 миллионов долларов».

«Многолетний труд следователей по сбору доказательств, инкриминируемых ТИМОШЕНКО и ее соратникам, зафиксирован в нескольких тысячах томов уголовного дела, хранящегося в архивах Генпрокуратуры. Здесь сотни банковских и финансовых документов, экспертных заключений, актов ревизий и налоговых проверок, свидетельских показаний, собранных в десятках стран мира. Что же в итоге? А в итоге три странички постановления прокуроров БЕЗУГЛОГО и ПИСКУНА от 21 января 2005 года. Этот судьбоносный для Тимошенко документ долгие годы содержался под семью замками. И причины для того имелись веские», - говорит экс-заместитель генпрокурора.

Как отмечает Н.ОБИХОД, «примечательно, что старший прокурор БЕЗУГЛЫЙ, выполняя неблагодарную задачу - захоронение уголовного дела в отношении Юлии, - при всем своем служебном рвении все же не рискнул отрицать факты очевидные и доказанные. Вот строчки из его постановления: «...Из материалов дела следует, что ТИМОШЕНКО Ю.В. и ее муж ТИМОШЕНКО А.Г. перечисляли деньги со счета юридического лица - компании Somolli Enterprisese Limited через счета других юридических особ - компаний ORPHIN S.A., Wilnorth, Inc., GHР Corporation, Beinfield Co Ltd в иностранных банках, собственником и распорядителем которых был советник премьер-министра ЛАЗАРЕНКО, а в дальнейшем уже указанными компаниями деньги были перечислены на кодовые счета Павла ЛАЗАРЕНКО».

Н.ОБИХОД считает, что «по сути, Генеральная прокуратура этим постановлением БЕЗУГЛОГО в очередной раз официально подтвердила неопровержимый юридический факт - реально существующие перечисления на счета Павла ЛАЗАРЕНКО. Кстати, данное постановление имеет юридическую силу и на сегодняшний день. Вместе с тем юристы всего мира должны, по-видимому, выдвинуть украинского прокурора БЕЗУГЛОГО на соискание Нобелевской премии в знак признания его заслуг в открытии нового финансово-криминального закона. И этот закон следовало бы назвать законом Пискуна-Безуглого. Он гласит следующее: расчеты компаний путем перечисления денег с одного счета на другой есть общепризнанный способ ведения хозяйственной деятельности. Они не являются достаточными доказательствами коррупционной деятельности. Взяткодателем может быть только физическое лицо. В итоге вышла абсурдная ситуация: если фирма перечисляет деньги на счет другой фирмы, причем для конкретного человека - априори это не взятка! Это всего лишь «общепринятая форма расчетов между юридическими лицами». По закону Пискуна-Безуглого, для подтверждения факта взятки необходимо, чтобы человек лично или через посредника дал наличностью деньги чиновнику».

По мнению Н.ОБИХОДА, это «весьма оригинальное толкование Уголовного кодекса. Коррумпированные госслужащие могут спать спокойно - нужно лишь принимать денежные вознаграждения посредством перечислений со счетов юридических лиц на счета своей фирмы».

«Конечно же, - пишет бывший заместитель генерального прокурора, - следствие Украины, США и Швейцарии не установило фактов личного подношения супругами ТИМОШЕНКО наличных Павлу Ивановичу. 86 миллионов долларов. Сколько же мешков и грузчиков нужно, чтобы перетаскать такое количество купюр в «комору» экс-председателя колхоза? Да и самому ЛАЗАРЕНКО для хранения такого богатства пришлось бы строить целый ангар. Не верится, что опытные прокуроры были искренне убеждены, что взятки могут даваться лишь из рук в руки и ни в коем случае для этого не используются безналичные перечисления между юрлицами», - отмечается в книге.