Автор заключений по делу Тимошенко выкрутился: спец разночтений не найдет

Заместитель директора Института государства и права им. Корецкого Владимир НАГРЕБЕЛЬНЫЙ отрицает возможность расхождений в своих заключениях, предоставленных Генпрокуратуре на досудебном следствии по «газовому» делу экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время допроса в качестве свидетеля на сегодняшнем заседании Печерского районного суда Киева.

«Я не вижу никаких противоречий в заключениях. Никакого противоречия между первым и вторым заключением я не вижу, и никакие специалисты не увидят, поскольку все зависит от того, как задавались вопросы», - сказал В.НАГРЕБЕЛЬНЫЙ, добавив при этом, что также нельзя сказать, какое из этих заключений является основным, а какое - дополнительным.

Во время постановки вопросов со стороны защиты председательствующий на процессе судья Родион КИРЕЕВ по замечаниям прокуратуры несколько раз снимал поставленные вопросы или просил подсудимую Ю.ТИМОШЕНКО или ее адвокатов переформулировать вопрос. В то же время ни разу он так не делал, когда вопросы ставились свидетелю В.НАГРЕБЕЛЬНОМУ со стороны обвинения.

Вместе с тем, на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, превысила ли она свои полномочия, состоя в должности премьер-министра, когда выдавала директивы по итогам переговоров по газовым вопросам с премьер-министром России Министерству топлива и энергетики Украины для передачи их НАК «Нафтогаз Украины», свидетель ответил, что если Министерство топлива и энергетики в соответствии с регламентом Кабинета министров входит в его состав, то премьер-министр имеет право давать ему поручения, указания и тому подобное.

В то же время, на вопрос Ю.ТИМОШЕНКО, должна ли она отвечать «за последствия переговоров и действий», В.НАГРЕБЕЛЬНЫЙ ответил: «Во всем мире за это наступает лишь конституционная правовая, то есть политическая ответственность. Иногда она даже хуже, чем уголовная».

При этом на вопрос адвоката Ю.ТИМОШЕНКО Юрия СУХОВА, может ли премьер-министр нести ответственность за обязательство субъекта хозяйственной деятельности, свидетель ответил: «Нет, конечно».

Как сообщалось, Институт государства и права имени Корецкого проводил научно-правовую экспертизу соответствия законодательству Украины газовых контрактов от 19 января 2009 года.

Как заявила во время допроса в суде бывшая заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА, в соответствии с заключением Института, директивы делегации НАК "Нафтогаз Украины" на переговоры с ОАО "Газпром" относительно заключения контрактов по продаже природного газа и контрактов об объемах и условиях транзита газа через территорию Украины, подтвержденные Ю.ТИМОШЕНКО от 19 января 2009 года, не могут квалифицироваться как директивы правительства, подтверждение которых регулируется законодательством Украины.

В обвинительном заключении содержится обвинение в адрес Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она подписала директивы правительства на заключение газовых контрактов между "Нафтогазом" и "Газпромом", на что не имела полномочий по закону и регламенту Кабмина "О Кабинете Министров". Защита экс-премьера доказывает, что Ю.ТИМОШЕНКО подписала не директивы правительства, а свое личное поручение руководителю "Нафтогаза".