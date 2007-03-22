В ВР зарегистрирована кандидатура нового министра здравоохранения

21:55, 22 марта 2007
Политика
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И постановление об отставке Поляченко

ВРВ Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Юрия ПОЛЯЧЕНКО с должности министра здравоохранения Украины.

Как сообщается на сайте ВР, соответствующий проект постановления внесен Кабинетом Министров.

Согласно с проектом, Ю.ПОЛЯЧЕНКО предлагается уволить в связи с переходом на другую работу.

Другим проектом постановления Кабмина, зарегистрированным в ВР, на должность руководителя Минздрава предлагается назначить Юрия ГАЙДАЕВА.

 

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