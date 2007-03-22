В ВР зарегистрирована кандидатура нового министра здравоохранения

И постановление об отставке Поляченко

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении Юрия ПОЛЯЧЕНКО с должности министра здравоохранения Украины. Как сообщается на сайте ВР, соответствующий проект постановления внесен Кабинетом Министров. Согласно с проектом, Ю.ПОЛЯЧЕНКО предлагается уволить в связи с переходом на другую работу. Другим проектом постановления Кабмина, зарегистрированным в ВР, на должность руководителя Минздрава предлагается назначить Юрия ГАЙДАЕВА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter