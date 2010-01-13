Янукович придумал, как сделать так, чтоб и Россия была сытой и Украина целой

Кандидат на пост Президента Украины, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что подойдет к решению вопроса о базировании Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины без негативных последствий для отношений между двумя странами, но с учетом национальных интересов государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в прямом эфире государственной телерадиокомпании «Крым» в Симферополе, где находится с рабочей поездкой.

«Мы этот вопрос решим таким образом, чтобы он ни в коем случае не имел негативных последствий для отношений Украины и России», - сказал политик.

В то же время, он отметил, что с позиции экономики он при решении этой проблемы будет защищать национальные интересы Украины.

«Как этот вопрос решить, я себе четко представляю», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.