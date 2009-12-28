Портнов: в следующем году Ющенко может сесть на скамью подсудимых

В БЮТ опровергают заявления Президента о якобы причастности депутатов от БЮТ к уголовным делам и называют это попыткой политической расправы над оппонентами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, по словам заместителя лидера фракции БЮТ Андрея КОЖЕМЯКИНА, В.ЮЩЕНКО взялся за реанимацию заказных уголовных дел, которые заводились еще президентом Леонидом КУЧМОЙ на всех, кто не хотел мириться с авторитаризмом в Украине.

«ЮЩЕНКО в очередной раз доказал, что он очень хороший и последовательный ученик Леонид КУЧМЫ», – сказал он. А.КОЖЕМЯКИН отметил, что все эти заказные уголовные дела, о которых говорил В.ЮЩЕНКО, “лопнули, как мыльные пузырьки, а невиновность людей, которые в них фигурировали, была доказана в судах не одной инстанции”. «А вот те уголовные дела, производство которых было незаконно прекращено, как, например, по искусственному банкротству банка «Украина», еще ожидают своего продолжения. Очевидно, именно поэтому В.ЮЩЕНКО периодически впадает в истерику и пытается обвинить всех и вся», - подчеркнул народный депутат. По его убеждению, нет ничего странного, что действующий Президент “с удовольствием превратился в рупор произнесения заказного компромата в штабе Виктора ЯНУКОВИЧА” и надеется таким образом “выпросить себе хотя бы какое-нибудь теплое местечко при ЯНУКОВИЧЕ и, таким образом избежать собственной ответственности».

В свою очередь, народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ заявил, что в следующем году В.ЮЩЕНКО может сесть на скамью подсудимых в деле о банкротстве банка «Украина». «По окончании президентских полномочий и снятия с Виктора ЮЩЕНКО неприкосновенности в феврале 2010 года, он имеет все шансы встать перед судом и поменять свой процессуальный статус с обвиняемого на подсудимого» - заявил А.ПОРТНОВ.

Народный депутат заверил, что никогда не был обвиняемым ни по одному уголовному делу, “в отличие от В.ЮЩЕНКО”. «Виктор Андреевич в своей обличительной речи забыл проинформировать общество о результатах расследования уголовного дела о банкротстве банка «Украина». Напомню, что уголовное дело в отношении обвиняемого ЮЩЕНКО В.А. было незаконно переквалифицировано из тяжкого преступления в нетяжкое и в связи с избранием Президентом Украины закрыто в связи с окончанием сроков давности, то есть по нереабилитирующим основаниям», - сказал он. А.ПОРТНОВ отметил, что в БЮТ обязательно изучат законность закрытия данного уголовного дела и применят все юридические возможности для привлечения к ответственности его ключевых фигурантов. Кроме того, добавил он, если В.ЮЩЕНКО имеет какие-либо данные о преступлениях, ему необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы и сообщить всю известную о них информацию. “Иначе наступает юридическая ответственность за укрывательство преступления», - добавил он. А.ПОРТНОВ также сообщил, что он в очередной раз обратился с иском в суд по поводу клеветнических высказываний Президента в свой адрес.

Как сообщалось раньше, во время встречи с избирателями Хмельницкого, в воскресенье, В.ЮЩЕНКО перечислил многие фамилии депутатов от фракции БЮТ, добавляя комментарии типа наличия судимостей у того или иного депутата, причастности того или иного депутата к незаконным действиям, связанным с хищением имущества, убийствами и другими преступлениями.

В частности, среди депутатов от БЮТ назывались Президентом фамилии Олега ЛЯШКО, Андрея КОЖЕМЯКИНА и Андрея ПОРТНОВА и еще несколько десятков фамилий. Также Президент подчеркнул, что около 25 депутатов от БЮТ имеют отношение к большому бизнесу, что вызывает определенные вопросы к их деятельности в качестве депутатов. Кроме этого, он отметил, что некоторые депутаты от БЮТ, а также государственные чиновники, назначенные по квоте этой фракции, имеют родственные связи с лицами, занимающими высокие государственные должности, в то время как Тимошенко отрицает наличие таких связей.