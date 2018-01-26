В НАЗК объяснили, почему не уволили осужденную за тяжкое коррупционное преступление сотрудницу (видео)

В НАЗК утверждают, что якобы не знали о существовании обвинительного приговора в отношении Татьяны Шкребко, осужденной за тяжкое коррупционное преступление в деле о хищении 3 миллиардов гривень в налоговой службе времен Януковича.

Осужденная за тяжкое коррупционное преступление в деле о хищении 3 миллиардов гривен в налоговой службе времен Виктора Януковича Татьяна Шкребко не была уволена с работы в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК), потому что ее руководство не знало о существовании обвинительного приговора в отношении нее. Она на протяжении 9 месяцев проработала в антикоррупционном органе, проверяя имущественные декларации чиновников.

Руководитель Департамента организационного и кадрового обеспечения аппарата НАЗК Руслан Ковалев в письменном ответе сообщил журналистам программы «Схемы», что «информация о признании Шкребко Т.В. виновной в совершении какого-либо уголовного или административного правонарушения отсутствует».

Читайте такжеЧетверо нардепов предложили отменить уголовную ответственность за незаконное обогащение

Как удалось выяснить журналистам, Татьяна Шкребко не только не была уволена, но еще и в течение 9 месяцев проработала в антикоррупционном органе, проверяя имущественные декларации чиновников. Это произошло несмотря на то, что она должна быть уволена с должности после вступления приговора в законную силу согласно закона Украины «О Государственной службе».

«Закон четко гласит, что лица, в отношении которых были приговоры о признании их виновными в умышленном преступлении, даже не обязательно коррупционном, теряют право на государственную службу и должны быть освобождены в течение трех дней после сообщения о приговоре. То есть фактически она не имела права работать на посту все время после приговора», – отмечает юрист общественной организации «Центр противодействия коррупции» Елена Щербань.

Ранее программа «Схемы» сообщала, что приговор, которым Татьяна Шкребко обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса, был принят еще 1 сентября 2016 года. По словам экс-руководительницы Департамента финансового контроля НАЗК Анны Соломатиной, о приговоре в отношении Шкребко в Нацагентстве знали.

«Схемам» удалось выяснить, что Татьяна Шкребко также не проходила никакой спецпроверки – ни перед первым назначением, когда переводилась с предыдущей работы из Верховной Рады, ни когда возглавила Первый (Киевский) отдел в НАЗК, который проверяет декларации топ-чиновников.

В ответ на вопрос журналистов, проходила ли сотрудница антикоррупционного агентства спецпроверку перед назначением, в ведомстве отметили: «Шкребко Т.В. назначена на должность руководителя четвертого отдела (Южный регион) Департамента финансового контроля и мониторинга образа жизни 27.05.2016 по переводу из Аппарата Верховной Рады Украины. (...) специальная проверка не проводится в отношении претендентов, которые находятся на должностях (...) и назначаются в порядке перевода или продвижения по службе».

Впоследствии Шкребко подалась на конкурс на должность руководительницы Первого (Киевского) отдела в НАЗК. И также, согласно закону «О предотвращении коррупции» (ст. 56), должна пройти спецпроверку.

Но в НАЗК, со ссылкой на закон Украины «О Государственной службе», объяснили, что сотрудница заняла высшую должность в порядке продвижения государственного служащего по службе», поэтому снова якобы не должна была проходить спецпроверку.

1 сентября 2016 года Печерский районный суд столицы приговорил Татьяну Шкребко к 5 годам лишения свободы условно без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и без конфискации имущества. Также суд определил испытательный срок в один год, который уже истек. Теперь, по словам юристов, Татьяна Шкребко не считается судимой и может занимать государственные должности. Кроме того, в решении суда, которое отсутствует в Государственном реестре судебных решений, однако есть в наличии у журналистов «Схем», речь идет о сделке, которую Шкребко заключила со следствием.

Так, Татьяна Шкребко признала свою виновность в служебном подлоге и участия в преступлениях, совершенных преступной организацией экс-президента Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова, экс-главы Миндоходов Александра Клименко, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Таким образом участники этой преступной организации в период с апреля 2012 по сентябрь 2013 годов завладели средствами госбюджета на сумму 3,16 миллиарда гривен путем неправомерного получения бюджетного возмещения НДС. В этот период Шкребко занимала пост временного исполняющего обязанности начальника ГНИ в Шевченковском районе Киева ГНС.

Также в мае 2017 года главный военный прокурор и министр внутренних дел Украины заявили о разоблачении сети уклонение от уплаты налогов, основанной налоговиками во время правления экс-президента Виктора Януковича. Как сообщили Анатолий Матиос и Арсен Аваков, были проведены более 450 обысков в 15 областях и задержаны 25 экс-руководителей налоговых органов по делу о нанесении государству убытков в 97 миллиардов гривен. По словам силовиков, задержанных доставляли авиатранспортом в Киев. Видео этой спецоперации продемонстрировали в СМИ.

Как сообщал УНИАН, недавно бывший охранник в суде рассказал, как Янукович убегал из Украины.