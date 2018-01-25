После бегства из Киева Янукович некоторое время находился в резиденции Ахметова в Донецке – свидетель

Сотрудник Управления государственной охраны Вячеслав Козлов заявляет, ч

Сотрудник Управления государственной охраны Вячеслав Козлов сообщил, что после побега из Киева в феврале 2014 года экс-президент Виктор Янукович некоторое время находился в резиденции бизнесмена Рината Ахметова в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он рассказал во время допроса в качестве свидетеля на заседании Оболонского райсуда Киева по рассмотрению дела о государственной измене Януковича.

Читайте такжеСамолет Януковича во время бегства заставили сесть угрозами - экс-охранник

Козлов, как и предыдущие свидетели - сотрудники УГО, рассказал о маршруте Януковича из Киева в Харьков, потом в Донецк, впоследствии на побережье Азовского моря, оттуда в Россию, а затем в Крым.

Как сказал Козлов, в 2014 году ему не известны были факты того, что Януковичу угрожает опасность.

Кроме того, свидетель рассказал, что при выезде из Киева в направлении Харькова 21 февраля его автомобиль остановили на блокпосту активисты и провели поверхностный осмотр на предмет наличия в салоне «титушок», после чего он поехал дальше.

После допроса Козлова суд завершил заседание. Следующие заседания назначены на 31 января и 1 февраля, на 10.00.

Справка УНИАН. Экс-президент Украины Виктор Янукович обвиняется в совершении госизмені, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушении порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.