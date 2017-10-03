Новинский заявил о создании "оппозиционной платформы" внутри "Оппоблока", но раскол отрицает

Из-за законопроекта о судебной реформе народные депутаты от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский и Михаил Добкин заявляют о создании "оппозиционной платформы" внутри фракции и "беспартийности" соответственно.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам Новинский отметил, что голосовал против законопроекта о судебной реформе, а несколько коллег из его фракции также либо голосовали против, либо не голосовали вообще.

"Наша внутрипартийная дискуссия не привела к единому мнению, и часть нашей фракции проголосовала "за" этот законопроект", - сказал депутат и добавил, что законопроект "позволяет президенту контролировать судебную власть".

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Новинский сообщил, что будет требовать созыва политисполкома и съезда их партии, чтобы дать оценку нынешним событиям.

Также он выразил несогласие с действиями некоторых своих коллег и руководства фракции.

"Объявляю о том, что мы вместе с коллегами-единомышленниками, которые не голосовали за эту судебную реформу или голосовали против нее, будем создавать оппозиционную платформу внутри "Оппозиционного блока", - заявил парламентарий.

Он добавил, что речь о расколе внутри партии не идет, но они по определенным вопросам "оставляют за собой право действовать иначе".

В то же время Добкин на своей странице в Facebook написал, что "все вместе взятые так называемые "диктаторские" законы от 16 января ни в какое сравнение не идут с принятым сегодня позором о судебной "реформе".

"И еще. С этого дня я беспартийный", - написал депутат.

В то же время сопредседатель фракции Александр Вилкул в комментарии журналистам на вопрос об этих заявлениях сказал, что знает о них, пока что, только из СМИ.