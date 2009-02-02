Богатырева считает «подлым» писать о ее бриллиантовых часах (фото)
13:43, 02 февраля 2009Политика
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"Неинтересное" украшение секретаря РНБО
Секретарь РНБО Раиса Богатырева на всемирном экономическом форуме в Давосе появилась в бриллиантовых часах.
Этот аксессуар на руке чиновника одной из самых бедных стран Европы выглядел дикостью в интерьере "зачуханной" Европы, где за такую любовь к роскоши, не подкрепленную официальными доходами, поплатилось должностями не одно поколение политиков, пишет Украинская правда.
Но даже на этом фоне еще более неадекватной издание считает просьбу Богатыревой к журналисту УП не обращать внимания на дорогостоящее украшение.
“Одевать здесь такие часы – это необходимость. Давайте не будем писать на эту тему, потому что это неинтересно и подло”, - заявила журналисту секретарь РНБО.
Фото Украинской правды
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