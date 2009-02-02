Богатырева считает «подлым» писать о ее бриллиантовых часах (фото)

Секретарь РНБО Раиса Богатырева на всемирном экономическом форуме в Давосе появилась в бриллиантовых часах.

Этот аксессуар на руке чиновника одной из самых бедных стран Европы выглядел дикостью в интерьере "зачуханной" Европы, где за такую любовь к роскоши, не подкрепленную официальными доходами, поплатилось должностями не одно поколение политиков, пишет Украинская правда.

Но даже на этом фоне еще более неадекватной издание считает просьбу Богатыревой к журналисту УП не обращать внимания на дорогостоящее украшение.

“Одевать здесь такие часы – это необходимость. Давайте не будем писать на эту тему, потому что это неинтересно и подло”, - заявила журналисту секретарь РНБО.

Фото Украинской правды