Доверяют ли украинцы гривне и банковской системе? Пресс-конференция в Киеве
28 января (среда) 2009 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция
ДОВЕРЯЮТ ЛИ УКРАИНЦЫ ГРИВНЕ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ?,
на которой будут оглашены результаты всеукраинского телефонного исследования, проведенного Институтом Горшенина с 21 по 24 января 2009 года.
Органиатор пресиконференци– Иститут Горшениа.
На пресс-конференци вынесены вопросы:
— Какие последствия кризиса в банковской сфере уже почувствовали на себе украинцы и каких они ожидают?
— К каким действиям готовы прибегнуть наши соотечественники в случае невозврата банками депозитов?
— Сколько денег уже потеряли украинцы за время кризиса? и др.
Учаснтики пресс-конференци:
- Константин Бондаренко – директор Института Горшенина;
- Владимир Попович – руководитель департамента исследований Института Горшеніна;
- Марина Ткаченко – эксперт в области социального проектирования.
Контакт для СМИ: Елена Дьяченко, т. 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, вул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.