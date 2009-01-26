Доверяют ли украинцы гривне и банковской системе? Пресс-конференция в Киеве

28 января (среда) 2009 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция

ДОВЕРЯЮТ ЛИ УКРАИНЦЫ ГРИВНЕ И БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ?,

на которой будут оглашены результаты всеукраинского телефонного исследования, проведенного Институтом Горшенина с 21 по 24 января 2009 года.

Органиатор пресиконференци– Иститут Горшениа.

На пресс-конференци вынесены вопросы:

— Какие последствия кризиса в банковской сфере уже почувствовали на себе украинцы и каких они ожидают?

— К каким действиям готовы прибегнуть наши соотечественники в случае невозврата банками депозитов?

— Сколько денег уже потеряли украинцы за время кризиса? и др.

Учаснтики пресс-конференци:

- Константин Бондаренко – директор Института Горшенина;

- Владимир Попович – руководитель департамента исследований Института Горшеніна;

- Марина Ткаченко – эксперт в области социального проектирования.

Контакт для СМИ: Елена Дьяченко, т. 8 (044) 230 49 63, 8 (050) 363 02 16.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, вул. Чапаева 4, 3-й этаж, оф.14.