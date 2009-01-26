Нардепы назначили Ющенко ответственным за финансовую ситуацию

Верховная Рада Украины приняла постановление об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию, сложившуюся в финансово-кредитной сфере Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 227 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в зале

Данное постановление поддержали 154 народных депутата из фракции БЮТ, 23 – из фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, почти в полном составе фракция Блока Литвина и фракция КПУ.

Фракция Партии регионов дала всего 4 голоса за данное постановление.

Как сообщал УНИАН, народный депутат (фракция БЮТ) Святослав ОЛИЙНЫК зарегистрировал проект постановления Верховной Рады об ответственности Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО за ситуацию, которая сложилась в финансово-кредитной сфере Украины.

В документе предусматривается возложить на главу государства личную ответственность за ситуацию, поскольку Президент Украины «дважды проигнорировал требования ВР об отстранении от выполнения полномочий председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА», заявлял С.ОЛИЙНЫК.

Предусмотрено возложить ответственность на Президента Украины прежде всего за резкое обесценивание денежной единицы Украины, «многочисленные спекуляции на валютном и ипотечном рынках, невыполнение коммерческими банками своих обязательств перед вкладчиками, существенные злоупотребления в процессе рефинансирования коммерческих банков, полное отсутствие контроля за деятельностью коммерческих банков, что привело к значительному ухудшению благосостояния граждан Украины», сказал депутат.