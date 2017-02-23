119 дел готовы к передаче в суд в случае совершенствования законодательства о заочном правосудии – Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления с трибуны Верховной Рады.

Луценко подчеркнул несовершенство нынешнего законодательства о заочном осуждении. «Действующая редакция этого закона дает лазейки для стороны защиты высокопоставленных и очень богатых за счет ограбления страны клиентов, чтобы останавливать эти дела в суде или по крайней мере затягивать их», - сказал он.

Генпрокурор подчеркнул, что законопроект №5610 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (об усовершенствовании механизмов обеспечения задач уголовного производства) «закрывает возможность для защиты Януковича, Захарченко и многих других людей (помешать - УНИАН) понести справедливую ответственность в открытом украинском суде».

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Луценко подчеркнул, что «119 уголовных производств готовы к передаче в суды в случае усовершенствования действующего закона».

Он отметил, что речь идет, в частности, о делах Януковича, Захарченко, других сообщников экс-президента, а также тех, кто подозревается в расстреле участников Майдана. «Это Шуляк, Ратушняк, Якименко, Азаров, Пшонка, Кусюк и много других... уголовные производства по которым готовы для вручения подозрения и передачи в суд еще в этом году», - сказал генпрокурор.

Кроме того, отметил он, речь идет и о советнике президента РФ Сергее Глазьеве, уполномоченном представителе президента РФ в «так называемом Крымском федеральном округе» Олеге Белавенцеве, министре обороны РФ Сергее Шойгу, начальнике Генштаба ВС России Валерии Герасимове и других.

Он добавил, что также речь идет о нескольких сотнях «крымских предателей» - прокурорах, офицерах, судьях, полицейских и других госслужащих, которые изменили присяге.

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Как сообщал УНИАН, генпрокурор Юрий Луценко призвал ВР принять сегодня в целом законопроект о заочном правосудии.

По его словам, принятие соответствующих изменений в УПК позволит 10 марта начать суд над экс-президентом Виктором Януковичем по обвинению в государственной измене.

Сейчас Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного производства).