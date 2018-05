Порошенко заявляет, что договорился о встрече с Трампом

Об этом он сказал в интервью Bloomberg, сообщает Администрация президента Украины в Twitter.

«Я был одним из первых мировых лидеров, с которым Дональд Трамп поговорил по телефону после выборов. Мы договорились встретиться», - заявил Порошенко.

Читайте такжеПорошенко сообщил, с какими странами Украина готова к двусторонним отношениям

Кроме того, по словам пресс-секретаря президента Украины Святослава Цеголко, Порошенко отметил, что «окно возможностей в связи с избранием Дональда Трампа президентом США открыто».

Как сообщал УНИАН, 15 ноября 2016 года Порошенко провел телефонный разговор с Трампом. Он поздравил Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией США в интересах укрепления стратегического партнерства.

I was among the first world leaders, whom @realDonaldTrump called after elections. We agreed to meet – @Poroshenko to @bloomberg