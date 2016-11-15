Порошенко провел телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе главы украинского государства.
Порошенко поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.
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Президент подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ.
Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.
Глава украинского государства пригласил избранного Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа осуществить визит в Украину в удобное время.