В Раде предлагают разрешить использование электронных подписей на планшетах при заключении сделок

«Сейчас вместе с главой политсовета партии Тарасом Батенко подали короткий, но важный законопроект о внесении изменений в статью 207 Гражданского Кодекса, чтобы и государственные учреждения, и бизнес могли использовать подпись на сенсорных планшетах для заключения письменных сделок», – написал на своей странице в сети Facebook Виталий Куприй.

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По словам нардепа, соответствующий аналог собственноручной подписи все чаще применяют в развитых странах мира. Делегаты от УКРОПа лично убедились в эффективности такого нововведения во время официального визита в Грузию в феврале этого года. Использование цифровых подписей на сенсорных экранах, в частности в домах юстиции, позволяет посетителям получать разрешительные или регистрационные документы за считанные минуты, отметил Виталий Куприй.

Процедура не требует никаких дополнительных согласований от заявителя, поскольку таким согласованием и есть сам факт получения им услуги. Кроме экономии времени, применение подписей ручкой стилус на планшете сокращает и лишние затраты на бумажный документооборот, ведь они могут храниться на компьютере в электронном виде.

«Надеюсь, что Верховная Рада найдет возможность принять этот законопроект в ближайшем будущем», – отметил представитель УКРОПа.

Кроме Грузии, цифровые подписи на сенсорных экранах в настоящее время активно используются в США и Великобритании. Применение электронной подписи соответствует стратегическим целям развития информационного общества в Украине согласно закону «Об Основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы».