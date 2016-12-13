В Раде предлагают разрешить использование электронных подписей на планшетах при заключении сделок
Народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Тарас Батенко и Виталий Куприй зарегистрировали в Верховной Раде проект закона № 5529, которым предлагается разрешить использование электронных подписей на сенсорных планшетах при заключении письменных договоров.
«Сейчас вместе с главой политсовета партии Тарасом Батенко подали короткий, но важный законопроект о внесении изменений в статью 207 Гражданского Кодекса, чтобы и государственные учреждения, и бизнес могли использовать подпись на сенсорных планшетах для заключения письменных сделок», – написал на своей странице в сети Facebook Виталий Куприй.
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По словам нардепа, соответствующий аналог собственноручной подписи все чаще применяют в развитых странах мира. Делегаты от УКРОПа лично убедились в эффективности такого нововведения во время официального визита в Грузию в феврале этого года. Использование цифровых подписей на сенсорных экранах, в частности в домах юстиции, позволяет посетителям получать разрешительные или регистрационные документы за считанные минуты, отметил Виталий Куприй.
Процедура не требует никаких дополнительных согласований от заявителя, поскольку таким согласованием и есть сам факт получения им услуги. Кроме экономии времени, применение подписей ручкой стилус на планшете сокращает и лишние затраты на бумажный документооборот, ведь они могут храниться на компьютере в электронном виде.
«Надеюсь, что Верховная Рада найдет возможность принять этот законопроект в ближайшем будущем», – отметил представитель УКРОПа.
Кроме Грузии, цифровые подписи на сенсорных экранах в настоящее время активно используются в США и Великобритании. Применение электронной подписи соответствует стратегическим целям развития информационного общества в Украине согласно закону «Об Основных принципах развития информационного общества в Украине на 2007-2015 годы».