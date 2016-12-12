Нидерланды добились согласования 3 из 4 своих требований по ассоциации Украина-ЕС - источник

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН дипломатические источники, обсуждения последнего вопроса относительно того, что Соглашение об ассоциации не является шагом на пути к членству Украины в ЕС, состоится вечером этого понедельника.

«Нидерланды уже достигли договоренностей о трех из четырех условий, которые они хотят достичь и которые четко говорят о том, что Соглашение об ассоциации не предусматривает военной помощи Киеву, что эта Сделка не будет стоить странам ЕС экстра денег, а также, что государства-члены имеют право ограничить количество украинцев, которым разрешено работать и жить в странах ЕС. Вопрос относительно того, что Соглашение не является шагом к членству, будет обсуждаться сегодня вечером», - утверждает дипломат.

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При этом собеседник отметил, что речь не идет об изменении текста, но о «четком объяснении отдельных положений Соглашения».

По его словам, «есть большая политическая воля», чтобы достичь договоренностей.

«Рютте (Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, - ред.) надеется в четверг (на этот день запланирован саммит ЕС, - ред.) достичь окончательных договоренностей относительно законодательно обязывающей декларации», - подчеркнул собеседник.

Напомним, премьер Нидерландов Марк Рютте предлагает, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева. Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права свободно жить и работать на территории стран-членов Евросоюза.