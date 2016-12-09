Нидерланды пригрозили сорвать ратификацию ассоциации Украина-ЕС – Financial Times

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Как отмечает издание, глава нидерландского правительства пригрозил "потерять" торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом, если Нидерландам на следующей неделе на саммите европейских лидеров не будут предоставлены определенные юридически обязывающие гарантии.

В частности, он очертил требования относительно ратификации Соглашения об ассоциации, подписанного главами государств и правительств. Рютте заявил, что Соглашение об ассоциации не должно создавать гарантии безопасности для Украины и не должно быть шагом на пути к обретению Украиной полноценного членства в ЕС.

"Если мы не получим этого, мы на следующий день направим законопроект в парламент, который установит, что мы не ратифицируем Соглашение об ассоциации", - заявил Рютте.

В связи с этим издание напомнило, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает углубление политических, экономических и торговых связей. Но в апреле на референдуме граждане Нидерландов проголосовали против ратификации соглашения, опасаясь, что документ может привести к тому, что Нидерландам придется оказывать финансовую поддержку Украине или даже военную помощь.

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Лидеры всех 28 стран - членов ЕС встретятся в Брюсселе в следующий четверг, 15 декабря, и будут пытаться спасти соглашение, которое было ратифицировано всеми государствами-членами, кроме Нидерландов.

"Мы работаем над решением вопросов, которые были подняты на референдуме", - заявил Рютте.

Некоторые страны ЕС хотят оставить для Украины двери открытыми для полноценного ее присоединения к ЕС в будущем, несмотря на сильное сопротивление таких стран, как Нидерланды. Те страны, которые поддерживают перспективу будущего членства Украины, видят в этом бастион против российской агрессии в Украине.

Ранее УНИАН сообщал, что власти Нидерландов и Украины разрабатывают компромиссный документ (приложение-разъяснение к Соглашению об ассоциации между Украиной и Евросоюзом), который позволит завершить процесс ратификации Ассоциации. Он будет состоять из пяти ключевых пунктов.