СМИ объяснили, как повлияют требования премьера Нидерландов на ратификацию ассоциации Украина-ЕС

Лидеры 28 стран-членов ЕС получат проект решения относительно Соглашения об ассоциации в понедельник, передает Радио Свобода со ссылкой на собственные источники.

Президент Совета ЕС Дональд Туск уже несколько недель находится в постоянных консультациях с премьером Рютте.

Читайте такжеТуск поспособствует ускорению ратификации Соглашения об ассоциации - Елисеев

ЕС, похоже, готов согласиться с предостережениями Нидерландов, но категорически не готов вносить изменения в текст Соглашения об ассоциации или начинать какой-то новый виток ратификационного процесса.

Как говорят источники Радио Свобода, главный момент, относительно которого существуют противоречия – это путь к членству в ЕС. Новые члены ЕС из Центральной и Восточной Европы не хотят такой категоричности в формулировке, на которой настаивает премьер Нидерландов, а хотят смягченности.

Ранее премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте потребовал от Европейского Союза юридических гарантий, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет шагом к приобретению Украиной членства в Евросоюзе.

Глава нидерландского правительства пригрозил "потерять" торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом, если Нидерландам на следующей неделе на саммите европейских лидеров не будут предоставлены определенные юридически обязывающие гарантии.

В частности, он очертил требования относительно ратификации Соглашения об ассоциации, подписанного главами государств и правительств. Рютте заявил, что Соглашение об ассоциации не должно создавать гарантии безопасности для Украины и не должно быть шагом на пути к обретению Украиной полноценного членства в ЕС.