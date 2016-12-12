Нидерланды окончательно определились с требованиями по ассоциации Украина-ЕС

15:30, 12 декабря 2016
Политика
12040
обновлено

Премьер Нидерландов Марк Рютте предлагает, чтобы лидеры ЕС на саммите заявили о том, что СА с Украиной не содержит дополнительных обязательств безопасности или финансового характера со стороны Брюсселя в адрес Киева.

Нидерланды подготовили предложения относительно соглашения об ассоциации ЕС-Украина / REUTERS

Об этом говорится в проекте документа, подготовленном нидерландским правительством к принятию на саммите лидеров ЕС 15 декабря, передает Reuters.

Нидерланды требуют от лидеров ЕС признать, что ассоциация между Евросоюзом и Украиной не будет предоставлять украинцам права "свободно жить и работать" на территории стран-членов Евросоюза.

Читайте такжеСМИ объяснили, как повлияют требования премьера Нидерландов на ратификацию ассоциации Украина-ЕСРанее премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте потребовал от Европейского Союза юридических гарантий, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет шагом к приобретению Украиной членства в Евросоюзе.

Глава нидерландского правительства пригрозил "потерять" торговое соглашение между Украиной и Евросоюзом, если Нидерландам на следующей неделе на саммите европейских лидеров не будут предоставлены определенные юридически обязывающие гарантии. В частности, он очертил требования относительно ратификации Соглашения об ассоциации, подписанного главами государств и правительств.

Рютте четко отметил, что Соглашение об ассоциации не должно создавать гарантии безопасности для Украины и не должно быть шагом на пути к обретению Украиной полноценного членства в ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Нидерланды и ассоциация ЕС с Украиной
Теги: #Евросоюз#ратификация#Нидерланды