Порошенко рассказал о "стилистических" разногласиях в структурах ЕС, которые препятствуют "безвизу" для Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с руководством ЕС сегодня в Брюсселе.

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"Я очень счастлив услышать предсказания президента Юнкера о том, что он является оптимистом и это (принятие решения о введения Европейским Союзом безвизового режима для Украины – УНИАН) возможно до конца текущего года", - заявил он.

"Разногласия, которые были на сегодняшний день задекларированы, они же чисто стилистические, и я после сегодняшней встречи остаюсь оптимистом и еще раз подчеркиваю, что 45-миллионный украинский народ сделал огромные реформы, имплементировал все 144 пункта Плана действий относительно безвизового режима и на сегодняшний день получил четкие заверения, что решение о предоставлении Украине безвизового режима будет сразу же после урегулирования этих стилистических межинституциональных переговоров", - добавил президент.

Вместе с тем, Порошенко призывает Европейский Союз своевременно выполнить взятые на себя обязательства относительно предоставления Украине безвизового режима.

«Отмена визового режима с ЕС станет падением еще одного барьера в нашем едином цивилизационном пространстве. Внедрение безвизового режима знаменует дальнейшее сближение Украины и ЕС», - отметил глава государства.

«Украина к 24 ноября выполнила все обязательства. Во время сегодняшнего саммита Украине не было задано ни одного вопроса, Украина четко и в полном объеме выполнила все взятые на себя обязательства, и это первый саммит, когда не задают вопросы, а мы, украинская делегация, ставим вопрос нашим партнерам по ЕС с просьбой своевременно выполнить взятые на себя обязательства», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Ранее президент Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября.

В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.