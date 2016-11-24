Соглашение об ассоциации Украина-ЕС должно быть ратифицировано - Туск

Соответствующее заявление он сделал в четверг в Брюсселе по завершению 18-го саммита Украина-ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Наша цель очень четкая - нам надо завершить ратификацию Соглашения об ассоциации. Это выгодно с экономической точки зрения, но это еще имеет большое геополитическое значение", - сказал Туск.

Он заверил, что работа над решением этой проблемы продолжается с тем, чтобы документ был ратифицирован с учетом интересов Украины и Нидерландов.

Читайте такжеУкраина и Нидерланды разрабатывают компромиссный документ для ратификации Ассоциации, уже согласовано пять условий – СМИ

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Однако 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. «Против» проголосовали 61% участников референдума, за – более 38%. Явка составила 32,28%.

22 сентября премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна может не ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в части внедрения углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли. При этом он выразил определенный оптимизм, что Соглашение об ассоциации в части зоны свободной торговли может оставаться в силе и без Нидерландов, распространяясь на остальные 27 стран-членов Европейского Союза и Украину.

В то же время 31 октября правительство Нидерландов обратился к парламенту страны с письмом, в котором говорится о том, что в интересах государства важно ратифицировать Соглашение об ассоциации.

Отмечается, что правительство Нидерландов планирует до 15-16 декабря продолжать переговоры с Украиной, ЕС и нидерландскими оппозиционными партиями для достижения компромисса, который позволит ратифицировать Соглашение об ассоциации и, в то же время, учесть результаты референдума в стране.