Решение относительно механизма приостановления "безвиза" с ЕС стоит ждать после выборов во Франции – СМИ

Решение относительно механизма приостановки безвизового режима с Евросоюзом для третьих стран стоит ждать в апреле 2017 года. Об этом на своей странице в Twitter написал собственный корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

Он отметил, что решение о приостановке «безвиз» может быть принято после выборов в Франции.

«Не уверен, что решение о приостановлении (безвизового режима - ред.) будет принято в 2016 году. Пожалуй этого нужно ждать после выборов во Франции в апреле-мае», - написал он.

Not sure there will be a deal on suspension mechanism in 2016. Might have to wait till after elex in France in Apr/may. #Ukraine#Georgia